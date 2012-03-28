Приморцы стали активнее кредитоваться - ВТБ24

«Нынешний год продемонстрирует сформировавшийся за последнее время высокий спрос на драгметаллы и обезличенные металлические счета. Золота и платина в этом контексте стали наиболее популярны у приморцев. Вкладчики формируют металлические счета, начиная с одного грамма и заканчивая несколькими сотнями килограммов. Несмотря на то что драгметаллы являются по определение рисковым активом, уступая место разве что акциям предприятий, вместе с тем, последние годы демонстрируют устойчивый рост котировок. И с точки зрения перспективности вложений в 2,5 раз доходнее, чем традиционные вклады», - такое мнение выразил Александр Вялков.