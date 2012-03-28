Решить квартирный вопрос выпускникам детдомов поможет приморская краевая программа

Жилье для детей-сирот будут строить в муниципальных образованиях Приморского края. Согласно краевой целевой программе, с 2013 по 2015 годы на эти цели планируется потратить 900 млн рублей.
Ранее краевое законодательство позволяло только покупать жилье в собственность края и предоставлять его очередникам, дети-сироты также могли получать социальную выплату и самостоятельно приобретать жилье на вторичном рынке. Но для неискушенных в риелторских делах молодых людей покупка жилья была сопряжена с рядом опасностей. В январе текущего года утверждена краевая целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» на 2012-2015 годы», которая предусматривает строительство жилья для этой категории граждан.
На заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан депутаты поддержали проект изменений в краевой закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), на территории Приморского края».
Как сообщил председатель комитета Игорь ЧЕМЕРИС, законопроект предусматривают возможность строительства жилых помещений в муниципальных образованиях края для их предоставления детям-сиротам по договорам социального найма. «Мы, таким образом, стараемся защитить права детей-сирот, чтобы они не были обмануты и не остались без жилья, как это часто случается. Комитет единодушно поддержал проект и рекомендует депутатам принять его в трех чтениях на мартовской сессии, чтобы у администрации края появилось право предоставлять детям-сиротам квартиры в уже построенных и сданных домах», - сказал Игорь Чемерис.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».