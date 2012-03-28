Решить квартирный вопрос выпускникам детдомов поможет приморская краевая программа

Как сообщил председатель комитета Игорь ЧЕМЕРИС, законопроект предусматривают возможность строительства жилых помещений в муниципальных образованиях края для их предоставления детям-сиротам по договорам социального найма. «Мы, таким образом, стараемся защитить права детей-сирот, чтобы они не были обмануты и не остались без жилья, как это часто случается. Комитет единодушно поддержал проект и рекомендует депутатам принять его в трех чтениях на мартовской сессии, чтобы у администрации края появилось право предоставлять детям-сиротам квартиры в уже построенных и сданных домах», - сказал Игорь Чемерис.