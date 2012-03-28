Северное влияние Владимира Миклушевского

В механосборочном цехе гендиректора ОАО Леонид КОЛЕСНИКОВ представил выпускаемую предприятием печатную рулонную офсетную газетную машину «Фактор-90». Следует отметить, что в настоящее время в России только два предприятия выпускают печатные машины такого класса, а по своей компактности аскольдовский офсет не имеет себе аналогов. Машина неоднократно экспонировалась на региональных и международных полиграфических выставках и вызывала неизменный интерес представителей полиграфического бизнеса. На сегодня изготовлено 136 печатных модулей, машина успешно эксплуатируется в 18 российских типографиях от Южно-Сахалинска до Подмосковья. В 2012 году планируется изготовить еще 40 машин «Фактор-90».