zr.media
ГлавноеВсе новости

Структуры Сергея Генералова сочтутся миллионами

28 марта 2012, 12:50
ВМТП выдаст ДВМП займ на сумму 100 млн рублей.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) выдаст ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) займ на сумму 100 млн рублей (оба предприятия входят в транспортную группу FESCO). Срок кредитования - до 31 декабря 2012 года.

Вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН пояснил, что речь идет о стандартной внутригрупповой (FESCO) казначейской операции. «Временно свободные средства ВМТП будут перемещены ДВМП для более эффективного использования», - отметил Вартанян.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56