Структуры Сергея Генералова сочтутся миллионами

Вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН пояснил, что речь идет о стандартной внутригрупповой (FESCO) казначейской операции. «Временно свободные средства ВМТП будут перемещены ДВМП для более эффективного использования», - отметил Вартанян.