Структуры Сергея Генералова сочтутся миллионами

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) выдаст ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) займ на сумму 100 млн рублей (оба предприятия входят в транспортную группу FESCO). Срок кредитования - до 31 декабря 2012 года.
Вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН пояснил, что речь идет о стандартной внутригрупповой (FESCO) казначейской операции. «Временно свободные средства ВМТП будут перемещены ДВМП для более эффективного использования», - отметил Вартанян.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».