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Сухофрукты могут оказаться под запретом

28 марта 2012, 12:16
Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки растительной продукции из стран Средней Азии - Узбекистана и Таджикистана, а также Азербайджана.

Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки растительной продукции из стран Средней Азии - Узбекистана и Таджикистана, а также одной из республик Закавказья - Азербайджана. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства. Эти страны поставляют в Россию в основном сухофрукты и орехи.

Как отметили в Россельхознадзоре, за последнее время в поставках из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана «участились случаи выявления карантинных для России объектов». Так, с 2011 года по настоящее время нарушения при поставках из Узбекистана были обнаружены в 130 случаях, из Таджикистана - в 228 случаях, из Азербайджана - в 9 случаях.

Россельхознадзор уже уведомил о нарушениях и необходимости принятия защитных мер национальные организации по карантину и защите растений в трех республиках. В ведомстве также подчеркнули, что оставляют за собой «право принять дополнительные защитные меры в отношении ввоза продукции из этих стран».

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Рынки
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