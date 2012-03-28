Сухофрукты могут оказаться под запретом

Как отметили в Россельхознадзоре, за последнее время в поставках из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана «участились случаи выявления карантинных для России объектов». Так, с 2011 года по настоящее время нарушения при поставках из Узбекистана были обнаружены в 130 случаях, из Таджикистана - в 228 случаях, из Азербайджана - в 9 случаях.