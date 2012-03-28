Управление личными финансами: как не потерять, а приумножить?

- Вариантов бесконечно много. В этом и заключается одно из самых больших преимуществ самостоятельного управления активами. К примеру, по сравнению с ПИФами, которые очень жестко регулируются и зачастую не имеют возможности использовать снижения рынка для извлечения прибыли, вы можете заключать сделки, рассчитывая не только на рост, но и на снижение курса акций. То есть даже если фондовые индексы падают, для вас, в отличие от тех, кто просто купил паи ПИФов, это может быть хорошим моментом для получения прибыли. Кроме того, ООО «Компания БКС» может предоставить «плечо» - то есть покупать акции не только на свои, но и на привлеченные средства, получив тем самым возможность увеличить прибыль от роста котировок.