Ушел из жизни Виктор Ломакин

Ломакин проработал в должности первого секретаря крайкома КПСС с 1969 года до 1984 года – рекордный срок. Не представляется возможным перечислить все достижения, достигнутые краем при Ломакине. Пуск Приморской ГРЭС, введение глубоководного порта Восточный, создание Дальневосточного научного центра, строительство объектов социальной сферы, культуры, например, драмтеатра имени Горького. 22 апреля Ломакину бы исполнилось 86 лет.