В настоящее время Уссурийский аграрный техникум представляет собой целый студенческий городок в центре г. Уссурийска, состоящий из трех учебных корпусов, учебных мастерских, студенческих общежитий, молодежного центра «Молодость», учебной ветеринарной клиники.