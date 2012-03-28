В Приморье создают комитет по инвестициям

В первой половине 2011 г. иностранные компании вложили в экономику Дальнего Востока $5,7 млрд, что составило всего 6,5% от всех иностранных инвестиций в Россию. Более половины инвестиций приходится в разработку нефти и газа на Сахалине. Так, на каждого жителя региона приходится около $1100 иностранных вложений, что больше среднего по России показателя - 803 доллара. Но без учета инвестиций в нефтегазовые проекты вложения в Дальний Восток на душу населения составят всего $307. Основными инвесторами в экономику Дальнего Востока являются офшорные страны. По оценкам экспертов, это капиталы россиян, спрятанные за рубежом. Среди них: Нидерланды (49,2% накопленных инвестиций), Багамские острова (6%) и Кипр (3,2%). Кроме того, в экономику Дальнего Востока вкладывают Япония (12,1%), Великобритания (8,8%), Индия (3,7%).