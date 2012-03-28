В Приморье создают комитет по инвестициям

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с представителями дипломатического корпуса. Встреча прошла в неофициальном формате, «без галстуков».
В беседе приняли участие 15 дипломатов, представляющих Австралию, США, Японию, Республику Корея, Социалистическую Республику Вьетнам, КНДР, Филиппины, Республику Бангладеш, Королевство Таиланд, Южную Осетию, Южно-Африканскую Республику, Республику Индия и Канаду. Владимир Миклушевский поблагодарил собравшихся за теплые слова поздравлений со вступлением в должность губернатора края и коротко рассказал об основных проектах, которые реализуются в Приморье.
«Большое количество объектов, которые сегодня строятся в крае, снимают инфраструктурные ограничения, а они у нас были. Это открывает перед Приморьем новые перспективы, с точки зрения развития экономики и социальной сферы. Для нас это первоочередные задачи», - отметил Владимир Миклушевский.
Он пригласил иностранных инвесторов активнее участвовать в социальных и инфраструктурных проектах. «Мы сделаем все необходимое для создания благоприятного инвестиционного климата в Приморье, начиная от снижения административных барьеров, заканчивая повышением качества работы пограничных и таможенных пунктов пропуска», - сказал губернатор края.
По данным Приморскстата, в 2011 году из-за рубежа поступило 2082,1 млн рублей инвестиций в основной капитал - это 0,8% краевого объема инвестиций крупных и средних организаций. Поэтому Владимир Миклушевский поддержал инициативу о создании комитета по привлечению иностранных инвестиций с участием дипломатических представительств.
Досье "ЗР"
В первой половине 2011 г. иностранные компании вложили в экономику Дальнего Востока $5,7 млрд, что составило всего 6,5% от всех иностранных инвестиций в Россию. Более половины инвестиций приходится в разработку нефти и газа на Сахалине. Так, на каждого жителя региона приходится около $1100 иностранных вложений, что больше среднего по России показателя - 803 доллара. Но без учета инвестиций в нефтегазовые проекты вложения в Дальний Восток на душу населения составят всего $307. Основными инвесторами в экономику Дальнего Востока являются офшорные страны. По оценкам экспертов, это капиталы россиян, спрятанные за рубежом. Среди них: Нидерланды (49,2% накопленных инвестиций), Багамские острова (6%) и Кипр (3,2%). Кроме того, в экономику Дальнего Востока вкладывают Япония (12,1%), Великобритания (8,8%), Индия (3,7%).
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».