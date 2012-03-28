Весенние подарки от Банка «Кедр»

Каждый визит клиента в Банк «Кедр» должен стать приятным - таков весенний девиз кредитной организации. Широкая продуктовая линейка Банка «Кедр» позволит частному клиенту удовлетворить все свои потребности: разнообразные овердрафты, револьверные кредиты, потребительские под поручительства и без, образовательные и автокредиты и даже кредиты для пенсионеров. Ипотечные кредиты банка сформированы с учетом самых разнообразных потребностей клиентов: это и валютные программы, и ипотека в рублях, кредит на покупку недвижимости с переменной ставкой. Эксклюзивными на рынке ипотеки зарекомендовали себя ипотека без первоначального взноса, а также кредит на покупку жилья и недвижимости для ведения бизнеса за границей. Банк обеспечит конфиденциальность и юридическую чистоту сделки.