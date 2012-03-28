Виктор Горчаков: Нас учили Тримайл-Айленд, Чернобыль и Фукусима…

Прошел год с момента трагических событий на тихоокеанском побережье Японии, когда в результате землетрясения и цунами была разрушена АЭС «Фукусима». Это имело серьезные последствия для мирового сообщества, поставив вопрос о будущем атомной энергетики не только в Японии, но и во всем мире.
Наиболее радикальную позицию заняли европейские страны, прежде всего, Германия, которая из разных соображений (экологических, предвыборных) закрыла свои АЭС. Но в долговременном плане это приведет к повышению затрат на получение энергии – придется покупать у других или использовать альтернативные источники.
Что касается стран АТР, то здесь была проявлена более сдержанная позиция. Более того, после некоторого пересмотра взглядов, анализа и оценок произошедшего мы наблюдаем значительную активизацию программ развития атомной энергетики в КНР, Индии, Южной Корее и ряде других азиатских стран. Одним из подтверждением этому стала состоявшаяся на прошлой неделе в Пусане 18-я ядерная конференция стран Тихоокеанского бассейна.
Помимо объявленной основной задачи - изучение опыта и уроков Фукусимы, конференция преследовала и другую. Корейский бизнес, который занимается ядерной энергетикой, попытался показать свои возможности и получить контракты на строительство атомных электростанций по всему миру. Судя по масштабам совещания и его участникам, корейское экономическое сообщество тесно связывает свое будущее с ядерной энергетикой. Это же можно говорит и о Китае, который не только строит собственные атомные станции, но и выходит на мировую арену. Да и японская энергетика не сворачивают деятельность в этом направлении. Поэтому говорить, что события в Фукусиме остановили развитие ядерной энергетики, вряд ли возможно.
Атомная энергетика выстояла и продолжает развиваться. Самое главное - не просматривается эффективной замены этому источнику энергии. Работы по поиску альтернативных источников ведутся в разных странах мира, но они достаточно дороги, и объемы выработки на них незначительны.
С другой стороны, фукусимская трагедия заставила МАГАТЭ, как организацию, ответственную за единую мировую политики в области ядерной энергетики, провести целый ряд совещаний по анализу уроков Фукусимы. Было рекомендовано всем странам, где работают АЭС, провести их тесты, проверить состояние безопасности и предпринять меры по ее повышению. Обсуждался вопрос и о сроках длительности использования реакторов. Росатом активно включен в эту работу. Россия участвует в контрактах по строительству атомных объектов в разных точках мира. Мы пытаемся наверстать упущенное 20-летие, когда были приостановлены работы, восстановить кадровый потенциал, технические мощности.
Есть мое личное восприятие последних событий. В 1987 году я был участником совещания ректоров тихоокеанских университетов в Токио на базе частного Токайского университета, который уже в то время имел свои спутники. Мы, советские ученые, были сражены снимками из космоса нашей чернобыльской трагедии, снятых в разных спектрах – оптическом, инфракрасном, рентгеновском. Это произвело на нас тяжелое впечатление, ведь информация об аварии была засекречена. Грустно об этом говорить, но спустя четверть века, в прошлом году, я с делегацией вновь был в Токио и мы говорили о новой атомной трагедии – уже японской. И ни у кого не было, конечно, и тени злорадства. Есть общечеловеческие проблемы, которые требуют объединения сил, нашего технического и прочего потенциала.
Последствия трагедии Чернобыля были очень тяжелыми, и мы в России многому научились. Нам ясно, что некоторые вещи в Фукусиме можно было не повторять. Остается сожалеть, что Япония не очень внимательно отнеслась к предложениям российской стороны помочь в ликвидации последствий. Причины могут быть разными. Но, получается, что сиюминутные политические или личностные факторы зачастую доминируют над разумом и мудростью.
Человечество уже имеет три жестоких урока - авария на американской АЭС «Тримайл-Айленд» (1979 г.), на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и АЭС «Фукусима» (2011 г.). Это плата за нашу неопытность, недостаточную эффективность в общении друг с другом и использовании совместного опыта. К сожалению, долгое время вопросы конкуренции были доминирующими при принятии решений. Между тем на международном сообществе лежит колоссальная ответственность, каким образом согласовать распространение мирной атомной энергии с соблюдением договора о нераспространении ядерного оружия, который в настоящее время по существу оказался неэффективным рычагом ограничений.
Мы очень надеемся на результаты еще одной южнокорейской конференции. Я имею в виду саммит по ядерной безопасности, который на этой неделе проходит в Сеуле. В нем принимает участие руководство России. Речь пойдет о позиции глав государств, об отношении промышленного потенциала к развитию ядерной энергетики. И, конечно же, об объединении усилий по повышению мер безопасности в мире в целом.
Виктор ГОРЧАКОВ, председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности.
«Золотой Рог».