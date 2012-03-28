Виктор Горчаков: Нас учили Тримайл-Айленд, Чернобыль и Фукусима…

Есть мое личное восприятие последних событий. В 1987 году я был участником совещания ректоров тихоокеанских университетов в Токио на базе частного Токайского университета, который уже в то время имел свои спутники. Мы, советские ученые, были сражены снимками из космоса нашей чернобыльской трагедии, снятых в разных спектрах – оптическом, инфракрасном, рентгеновском. Это произвело на нас тяжелое впечатление, ведь информация об аварии была засекречена. Грустно об этом говорить, но спустя четверть века, в прошлом году, я с делегацией вновь был в Токио и мы говорили о новой атомной трагедии – уже японской. И ни у кого не было, конечно, и тени злорадства. Есть общечеловеческие проблемы, которые требуют объединения сил, нашего технического и прочего потенциала.