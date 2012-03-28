Федеральное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Владивостокский морской рыбопромышленный колледж
Производится прием документов на 2012-2013 учебный год для обучения на бюджетной и коммерческой основе на базе 9 и 11 классов по специальностям:
На бюджетной и коммерческой основе
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
Обработка водных биоресурсов
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Организация перевозок и управление на транспорте
На коммерческой основе
Компьютерные сети
Технология продукции общественного питания
Информационные системы
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет - общий срок обучения 1 год 10 месяцев
Срок обучения по всем специальностям
на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.
Зачисление - по результатам ЕГЭ или ГИА, по русскому языку и математике.
Круглогодично ведется прием документов на заочную форму обучения, на базе 9-11 классов.
Это ВАШ путь к успеху!
это востребованные и высокооплачиваемые на рынке труда профессии;
это возможность увидеть весь мир своими глазами;
это бесплатное, по морским специальностям, обучение, 3-х разовое питание, обмундирование и благоустроенное общежитие;
это отсрочка от армии на весь срок обучения (на базе 9-ти классов);
это интересная культурная и спортивная жизнь.
Адрес колледжа: 690068, Владивосток, ул. Кирова, 93, «ВМРК», каб. 107.
Справки по телефону (423) 231-97-25. Наш сайт: www.vmfc.ru
Лицензия № 001518 от 24.05.2011 г.