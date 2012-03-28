Краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования
Владивостокское художественное училище /техникум/
В краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Владивостокское художественное училище» принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование или основное общее образование и необходимую подготовку по специальным дисциплинам.
Вступительные экзамены проводятся по специальным дисциплинам, гуманитарным дисциплинам по результатам ГИА и ЕГЭ, собеседованию. Перед допуском абитуриентов к экзаменам на все специальности проводится просмотр домашних работ.
Начало занятий 1 сентября. Абитуриенты, сдавшие вступительные экзамены и не набравшие проходной суммы баллов, имеют право на поступление в училище на договорной основе.
Владивостокское художественное училище имеет 3 отделения по специальностям:
Живопись,
срок обучения - 3 г. 10 мес.
Квалификация - художник-живописец, преподаватель;
Специализация - станковая живопись.
Дизайн (по отраслям)
(в области культуры и искусства) срок обучения - 3г. 10 мес
Квалификация -дизайнер.
Специализация - дизайн.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
срок обучения - 3 г. 10 мес
Квалификация - художник-мастер.
Допуск к экзаменам и приём документов проводится по домашним работам: по рисунку 5-6 работ, по живописи 5-6 работ, по композиции 5-6 работ. Вечернее отделение: на 3-х отделениях принимаются без ограничения по возрасту.
Для допуска к вступительным экзаменам абитуриенты должны представить в приемную комиссию училища следующие документы: заявление на имя директора (на специальном бланке), документ об образовании в подлиннике, медицинскую справку, справку с места жительства, паспорт и военный билет предъявляются лично, четыре фотографии 3x4 см. Другие документы предоставляются поступающим, если он претендует на установленные законодательством льготы.
Прием документов осуществляется с 01 июня по 01 июля, при условии предварительного просмотра работ поступающего, которые остаются в приемной комиссии до окончания экзаменов.
Вступительные экзамены с 01 июля по 15 июля, с 10 августа по 20 августа. Поступающие проходят вступительные испытания по: рисунку, живописи, композиции. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания по искусству, допускаются к собеседованию.
Места в общежитии училища ограничены, решаются в индивидуальном порядке.
Адрес училища: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 65а, остановка транспорта «Лазо»,
Лицензия РО № 015506 от 26.04.2011г.; свидетельство о государственной аккредитации ОП № 018372 от 26.04.2011г.