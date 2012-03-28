Во Владивостоке на проблемы АТР посмотрят молодым взглядом

По словам представителя рабочей группы Александры ТАТОМИР, отбор будет проходить в два этапа. Сначала приглашенные эксперты изучат заявки на английском языке, а также прочитают два эссе. Так как обсуждение приоритетов саммита АТЭС-2012 будет проходить в четырех группах, то участнику следуют сразу же определиться с направлением своей деятельности в рамках мероприятия и написать на эту тему эссе. Претенденты в рабочую группу могут выбрать следующие направления работы: комитет по международным связям, секретариат конференции, комитет культурных и развлекательных программ, отбор делегации РФ, координация, размещение и логистика, волонтеры, информационное сопровождение, ответственный за Интернет. Во втором мотивационном эссе претендент должен обосновать, почему именно он достоин участия в саммите. Затем авторов лучших заявок ждет онлайн-интервью, в ходе которого представители рабочей группы определят уровень знания английского языка.