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Во Владивостоке ведется нечестная игра против бродячих псов

28 марта 2012, 20:00
Владивостокские защитники животных раздумывают, как бы им привлечь внимание к нашим собакам – объявить бойкот саммиту АТЭС?

Говорят, что во Владивостоке появился отравитель бродячих псов. Якобы, он подбрасывает им отравленную еду. Но этот метод против бродячих стай весной нынешнего года может стать актуальный в виду угрозы закрытия последнего питомника для беспризорных собак.

Как выяснилось, единственный собачий питомник расположен на земле Минобороны, и вряд ли военные ястребы проявят милосердие к чужим собакам. Между тем, 31 марта объявлено Международным днём протестов Fair Play - «Честная Игра» - в защиту животных, убиваемых из-за Евро-2012. В акции будут участвовать почти все страны Европы.

Российские защитники животных присоединяются к международной кампании, выйдя на митинг на Чистопрудном бульваре в Москве. Они призывают свои страны объявить бойкот Чемпионату по футболу EURO 2012 на Украине. Владивостокские защитники животных раздумывают, как бы им привлечь внимание к нашим собакам – объявить бойкот саммиту АТЭС?

"Золотой Рог".

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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