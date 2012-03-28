Во Владивостоке ведется нечестная игра против бродячих псов

Как выяснилось, единственный собачий питомник расположен на земле Минобороны, и вряд ли военные ястребы проявят милосердие к чужим собакам. Между тем, 31 марта объявлено Международным днём протестов Fair Play - «Честная Игра» - в защиту животных, убиваемых из-за Евро-2012. В акции будут участвовать почти все страны Европы.