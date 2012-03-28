Во время учебы в вузе нужно развивать личностные качества

По мнению рекрутеров, через 5 лет на рынке труда будут востребованы специалисты в области ИТ, мобильных технологий, строительства. Однако при выборе профессии выпускники школ должны ориентироваться, прежде всего, на собственные склонности и таланты и развивать в процессе учебы личностные качества. Люди, искренне любящие свою работу и обладающие необходимыми личностными компетенциями, сегодня в большом дефиците.
«Мы наблюдаем дефицит высококвалифицированных специалистов практически любой специализации, - говорит директор кадрового агентства «Проспект» Ирина НИКОЛАЕВА.- Например, тех же пресловутых юристов. Часто выпускники не могут устроиться на работу не потому, что их специальность мало востребована, а потому что не выдерживают конкуренции по другим параметрам: мотивации, общекультурному уровню, адаптированности к бизнес-среде, узкому бизнес-кругозору, узкой специализации и/или имеют сверх-ожидания от будущей зарплаты».
Кроме этого, рекрутеры считают, что для того, чтобы молодой специалист был востребован на рынке труда, необходимо как можно раньше начинать совмещать работу с учебой.
«Я считаю, что дети должны начинать подрабатывать еще в школе, - говорит Ирина Николаева. - Хороши любые подработки: они формируют понимание стоимости денег, модели рабочих отношений, заставляют серьезнее относиться к выбору будущей профессии и/или специализации. Студент должен стремиться подрабатывать с первого курса, хотя на первых курсах очень важно, чтобы работа не мешала учебе. Понятно, что на первых курсах сложно, а порой и практически невозможно, найти работу по специальности. Тем не менее, можно найти работу в компании, которая близка к специальности: будущему бухгалтеру можно устроиться фактуровщиком, будущему юристу – архивариусом в суде, психологу – специалистом контактного центра и т.д. Ближе к последним курсам все же надо стремиться искать варианты работы по специальности. Если в профессии сложно устроиться студенту, то имеет смысл рассматривать варианты волонтерства, чтобы иметь возможность превратить часть знаний, полученных в вузе, в умения. Выпускникам с опытом работы намного легче устроиться на работу и их зарплаты выше, чем у выпускников без опыта работы».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».