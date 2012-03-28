Во время учебы в вузе нужно развивать личностные качества

«Я считаю, что дети должны начинать подрабатывать еще в школе, - говорит Ирина Николаева. - Хороши любые подработки: они формируют понимание стоимости денег, модели рабочих отношений, заставляют серьезнее относиться к выбору будущей профессии и/или специализации. Студент должен стремиться подрабатывать с первого курса, хотя на первых курсах очень важно, чтобы работа не мешала учебе. Понятно, что на первых курсах сложно, а порой и практически невозможно, найти работу по специальности. Тем не менее, можно найти работу в компании, которая близка к специальности: будущему бухгалтеру можно устроиться фактуровщиком, будущему юристу – архивариусом в суде, психологу – специалистом контактного центра и т.д. Ближе к последним курсам все же надо стремиться искать варианты работы по специальности. Если в профессии сложно устроиться студенту, то имеет смысл рассматривать варианты волонтерства, чтобы иметь возможность превратить часть знаний, полученных в вузе, в умения. Выпускникам с опытом работы намного легче устроиться на работу и их зарплаты выше, чем у выпускников без опыта работы».