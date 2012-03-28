Яньбаньский университет объявляет прием иностранных граждан на бакалавриат, магистратуру и докторантуру
а также на подготовительный курс по специальности «Китайский язык».
Яньбаньский университет был создан в апреле 1949 года как университет с национальной спецификой и в настоящее время является одним из ста ведущих университетов страны.
Сегодня университет насчитывает 19 институтов, 68 специальностей, 8 докторантур, 78 магистратур, а также 8 подчиненных университету исследовательских структур. Структура университета включает:
Институт китайского языка и культуры, медицинский институт, институт искусств, аграрный институт.
При поступлении в университет студенты получают возможность изучать китайский язык в соответствии со своим уровнем.
Право поступления в университет предоставляется абитуриентам, достигшим 18 лет, получившим законченное среднее образование. Необходимые документы:
1.Заявление о поступлении в Яньбанский университет
2.Диплом (аттестат) и свидетельство об успеваемости
3.Десять фотографий для паспорта (4х3)
4.Копия загранпаспорта
5.Справка о состоянии здоровья Стоимость обучения китайскому языку - 90 000 руб. в год.
Плата за общежитие 30 000 - 45 000 руб. в год, в зависимости от комнаты. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара.
Телефоны во Владивостоке: 7 423 275 36 01, 8 914 66 52 404. Телефон в Китае: 135-1443-6017