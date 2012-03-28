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Яньбаньский университет объявляет прием иностранных граждан

28 марта 2012, 12:25
Яньбаньский университет был создан в апреле 1949 года как университет с национальной спецификой и в настоящее время является одним из ста ведущих университетов страны.

Яньбаньский университет объявляет прием иностранных граждан на бакалавриат, магистратуру и докторантуру

а также на подготовительный курс по специальности «Китайский язык».

Яньбаньский университет был создан в апреле 1949 года как университет с национальной спецификой и в настоящее время является одним из ста ведущих университетов страны.

Сегодня университет насчитывает 19 институтов, 68 специальностей, 8 докторантур, 78 магистратур, а также 8 подчиненных университету исследовательских структур. Структура университета включает:

Институт китайского языка и культуры, медицинский институт, институт искусств, аграрный институт.

При поступлении в университет студенты получают возможность изучать китайский язык в соответствии со своим уровнем.

Право поступления в университет предоставляется абитуриентам, достигшим 18 лет, получившим законченное среднее образование. Необходимые документы:

1.Заявление о поступлении в Яньбанский университет

2.Диплом (аттестат) и свидетельство об успеваемости

3.Десять фотографий для паспорта (4х3)

4.Копия загранпаспорта

5.Справка о состоянии здоровья Стоимость обучения китайскому языку - 90 000 руб. в год.

Плата за общежитие 30 000 - 45 000 руб. в год, в зависимости от комнаты. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара.

Телефоны во Владивостоке: 7 423 275 36 01, 8 914 66 52 404. Телефон в Китае: 135-1443-6017

#Новости#Наука и образование#Дальний Восток#Общество
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