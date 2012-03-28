«Золотой Диплом: конвертируй знания в зарплату!»

27 марта стартовал краевой конкурс «Золотой диплом» для выпускников вузов Приморского края. Главным призом конкурса станет трудоустройство в ведущие компании региона.
В результате первого отборочного тура из всех претендентов (а их будут выбирать по конкурсу эссе) будут отобраны 30 лучших, которые продолжат соревноваться за главный приз. Им предстоит пройти образовательный курс, состоящий из двух сессий и мастер-классов с участием высшего руководства ведущих компаний региона и московского бизнес-тренера.
Следующим этапом станут стажировки в компаниях-партнерах конкурса. По завершению практик конкурсанты представят презентации и встретятся с работодателями. Финальным аккордом проекта станет трудоустройство конкурсантов.
Организаторами уникального конкурса, аналога которого нет на территории России, выступают агентство по подбору персонала «Карьера-Форум», Департамент образования и науки Приморского края, Комитет по делам молодежи администрации Владивостока. Генеральный партнер конкурса - ОАО «Ростелеком».
Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».