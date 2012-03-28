«Золотой Диплом: конвертируй знания в зарплату!»

В результате первого отборочного тура из всех претендентов (а их будут выбирать по конкурсу эссе) будут отобраны 30 лучших, которые продолжат соревноваться за главный приз. Им предстоит пройти образовательный курс, состоящий из двух сессий и мастер-классов с участием высшего руководства ведущих компаний региона и московского бизнес-тренера.