Налоговые «доноры» Приморья – повод для гордости налоговиков

Компании же, зарегистрированные в других регионах, возможно, тоже являются крупнейшими налогоплательщиками, но должны состоять на учете в регионах по месту своего нахождения. Эти компании могут уплачивать в бюджет края действительно весомые суммы, но основные платежи (НДС, акцизы, налог на прибыль) они осуществляют по месту основной регистрации, как правило, в Москве. У нас в Приморье такие предприятия платят налоги в региональный и местные бюджеты. Например, земельный налог, если компания оформила участок в собственность, налог на имущество, транспортный налог, налог на доходы физических лиц за работников своих обособленных подразделений.