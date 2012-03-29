НК "Альянс" планирует "переодеть" свои АЗС

"Нам было бы интересно несколько прибавить. На много мы не рассчитываем. Скорее речь ведется об оптимизации сети. К сожалению, некоторые заправки у нас несут прямые убытки, но если они являются социальными объектами, например в удаленных районах, где нет конкуренции, закрыть их мы не можем. Если мы закроем АЗС в том месте, где есть конкуренция, значит нам интересно открыть ее в другом месте. Возможно, даже ввести вместо одной закрытой АЗС две. Сеть должна быть оптимальной и с точки зрения потребителей, и с точки зрения рентабельности", - пояснил руководитель пресс-службы "Альянса".