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НК "Альянс" планирует "переодеть" свои АЗС

29 марта 2012, 20:13
НК "Альянс" рассматривает варианты обновления средств визуальной коммуникации (RVI) сети АЗС по самым современным стандартам.

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ZRPRESS. НК "Альянс" рассматривает варианты обновления средств визуальной коммуникации (RVI) сети АЗС по самым современным стандартам.

"Существуют планы "переодеть" наши "заправки". Уже есть прототип. В декабре прошлого года мы летали в Минск, принимали образец новой АЗС. Мне самому, честно говоря, он очень понравился", - отметил руководитель пресс-службы "Альянса" Андрей Румянцев.

По сведениям "ЗР", партнером НК "Альянс" выступает белорусская компания VDS - лидер рынка в сфере разработки и производства рекламного оборудования и средств визуальной коммуникации для автозаправочных станций, автомобильных и торговых центров. На сегодняшний день VDS реализовано более 3500 проектов по оформлению АЗС и автоцентров в Восточной Европе, СНГ и странах Балтии.

"Там (в Минске) увлеченные люди работают. Стелла АЗС должна быть интерактивной, как iPhone. Табло на такой стелле может демонстрировать не только ценник на топливо, но и дополнительную информацию, например, о спецакциях. Да и просто поздравить клиентов с праздником тоже важно", - говорит Андрей Румянцев.

По его словам, НК "Альянс" готова расширить сеть своих АЗС.

"Нам было бы интересно несколько прибавить. На много мы не рассчитываем. Скорее речь ведется об оптимизации сети. К сожалению, некоторые заправки у нас несут прямые убытки, но если они являются социальными объектами, например в удаленных районах, где нет конкуренции, закрыть их мы не можем. Если мы закроем АЗС в том месте, где есть конкуренция, значит нам интересно открыть ее в другом месте. Возможно, даже ввести вместо одной закрытой АЗС две. Сеть должна быть оптимальной и с точки зрения потребителей, и с точки зрения рентабельности", - пояснил руководитель пресс-службы "Альянса".

Структура ОАО "Приморнефтепродукт" ("дочка" НК "Альянс" в Приморье) насчитывает 111 АЗС, 4 нефтебазы и 2 топливных склада. Работа компании охватывает всю территорию Приморского края от Хасанского до Тернейского районов.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

#Новости#Дороги Владивостока#Приморье#Общество
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