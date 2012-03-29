Рынок недвижимости Владивостока разогревается к весне

Активность вторичного рынка жилья во Владивостоке в конце минувшего года практически не снизилась: после новогодних каникул и первые два месяца агентства недвижимости отмечали довольно устойчивые интерес и спрос со стороны покупателей квартир.
Поэтому в эту весну рынок вошел довольно разогретым. В том числе и на ожиданиях грядущих перемен со сменой власти в Приморье и Кремле. Поскольку ожидания, как всегда в такой ситуации, были тревожными, недвижимость продолжала оставаться привлекательной «тихой гаванью» для вложения денег.
Аналитик компании ООО «Городское бюро обменов» Сергей КОСИКОВ отмечает, что начало весны для рынка вторичной недвижимости можно охарактеризовать как ожидаемое сезонное оживление. После практически полутора лет топтания на месте намечается тенденция к некоторому росту цен. Причем, как и прогнозировалось еще в прошлом году, в рост пошли наиболее ликвидные квартиры – однокомнатные, двух-трехкомнатные с хорошим ремонтом, квартиры в районах, наиболее удобных для проживания – это Вторая речка, Столетие, Некрасовская.
Значительно снизился разрыв в ценах между квартирами в некоторых районах нижней ценовой категории (Луговая, Борисенко, Баляева) и квартирами в традиционно дорогих районах.
Еще одна примета весны – на рынок выходят квартиры в Снеговой Пади. Многие из них предлагаются по очень завышенной цене, но первые сделки уже есть. Цены покупки – сопоставимы с ценами на новостройки на Второй Речке и с ценами на аналогичные квартиры в Лесном квартале. Пока еще рано говорить о какой-либо устойчивой тенденции рыночного ценообразования в этом районе – спрос здесь намного выше предложения. Но это пока уравнивается тем, что район еще не совсем готов к нормальному комфортному проживанию.
По мнению Сергея Косикова, в ближайшей перспективе можно ожидать небольшого поступательного роста цен как минимум до конца мая. В целом рынок ведет себя стандартно и предсказуемо с ярко выраженной сезонностью.
Генеральный директор ООО «Титул-ДВ» Александр БОРДЮГ отметил, что на самом деле о повышении цен на вторичку во Владивостоке можно говорить лишь в части «прощупывания» рынка продавцами покупателей. Принципиально оно есть. Но цены реальных продаж все же остаются практически на уровне конца прошлого года. Ликвидные квартиры по «реальным» ценам уходят, а квартиры, по которым цены немотивированно завышены, остаются в продаже. Причем довольно большой сегмент предложения остается «без движения» по полгода и более.
Аналитик ООО «Далта-Восток-1» Алексей ФОМЕНКО считает, что Змеинка и ул. Снеговая начинают уступать свое первенство по дешевизне «квадрата» восточным районам города – здесь «квадрат» предлагается уже по ценам 64-71 мк и заметно дороже, чем в районе ул. Борисенко, Сафонова, Часовитина и пр. А максимальные средние цены предложения по прежнему оставались в районах Первой Речки – 91 588 рублей за 1 кв. метр, и Некрасовской – 87 834 рублей за 1 кв. метр.
К концу февраля средняя цена предложения 1 кв. метра вторички во Владивостоке подошла к рубежу в 78 тыс. рублей – до 77 958 рублей за квадратный метр, что было на 1,9% больше, чем в январе.
В первой половине марта средняя цена квадрата жилья на вторичном рынке продолжала оставаться на уровне свыше 77 тыс. рублей.
Этот рост происходил крайне неравномерно по районам города. Максимальным рост средней цены квадратного метра жилья владивостокской вторички был в феврале в районах Некрасовской (+8,3%) и Тихой (+4,0%), что связано с повышением их привлекательности за счет новых транспортных объектов, а максимальное снижение – в районе Змеинки (-0,7%). Кстати, и 71-64 мк в феврале показали рост цен предложения за 3-3,5%. То есть, у них еще имеется неплохой шанс удержать свои позиции в ценовом рейтинге районов.
Стоит отметить, что рынок вторичного жилья Владивостока в феврале продолжал радовать широким диапазоном цен на разные типы квартир, которые предлагались от 860 тыс. рублей за 14-метровую гостинку на Чуркине до 40-50 млн рублей за отдельные предложения 200-400-метровых квартир в районе Некрасовской.
Лидировали в росте цен большие квартиры от 5 комнат (5,6%), но в основном за счет тех, которые расположены в недавно построенных домах. Предложения цен на 4-комнатные и более квартиры в домах советской постройки в основном остаются на уровне осени прошлого года.
Судя по поведению вторичного рынка жилья Владивостока, его оживление, скорее всего, продлится до лета. В долговременной перспективе Владивосток продолжает сохранять неплохие шансы войти в пятерку крупных российских городов с самой высокой ценой квадратного метра жилья на вторичном рынке.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».