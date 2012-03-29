Рынок недвижимости Владивостока разогревается к весне

Еще одна примета весны – на рынок выходят квартиры в Снеговой Пади. Многие из них предлагаются по очень завышенной цене, но первые сделки уже есть. Цены покупки – сопоставимы с ценами на новостройки на Второй Речке и с ценами на аналогичные квартиры в Лесном квартале. Пока еще рано говорить о какой-либо устойчивой тенденции рыночного ценообразования в этом районе – спрос здесь намного выше предложения. Но это пока уравнивается тем, что район еще не совсем готов к нормальному комфортному проживанию.