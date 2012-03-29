Театр оперы и балета во Владивостоке потребовал виртуозной работы от строителей

- Почему мы отказались от классического вида театра? Во-первых, это современный театр оперы и балета, во-вторых, весь проект помогает акустическим особенностям, в нем ничего лишнего. Этим он отличается от тех театров, которые были построены в XVIII-XIX веках, - считает заместитель директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» Сергей ЗАПОРОЖЕЦ. – Здание представляет собой конструкцию в виде куба в кубе. А здание расположено таким образом, что его будет видно со всех точек города. Увидите театр в ночном освещении и согласитесь – он будет красив и своеобразен.