Центр развития Дальнего Востока планируют разместить во Владивостоке

Министерство экономического развития разработало законопроект «О развитии Сибири и Дальнего Востока». Об этом пишет газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с документом. Для развития восточных регионов министерство предлагает создать специальную структуру в форме автономной некоммерческой организации (АНО). Ей предстоит реализовывать инфраструктурные проекты, которые впоследствии будут полностью или частично продавать бизнесу.
Организация будет отчитываться перед Минюстом, на нее также будет распространяться законодательство о банкротстве.
АНО будет привлекать в инфраструктурные проекты и частные, и государственные средства. Одно из предложений Минэкономразвития - передавать организации доходы Фонда национального благосостояния в течение десяти лет. Оценок предполагаемых расходов АНО пока нет. Корпорация будет освобождена от налога на прибыль, на добычу полезных ископаемых и водного налога в течение десяти лет после своего создания.
Кроме того, законопроект предусматривает ряд льгот для жителей Сибири и Дальнего Востока. В частности, им предлагается компенсировать ставки по ипотеке, субсидировать обучение в вузах и увеличить материнский капитал в 1,5 раза. Иностранцы, которые приезжают работать в регион, смогут получать гражданство уже через три года, а не через пять, как сейчас.
Идею создать специальную корпорацию для развития Сибири и Дальнего Востока глава МЧС Сергей ШОЙГУ высказал в конце января. Его поддержал премьер-министр России Владимир ПУТИН.
По данным экспертов, головной офис структуры разместят во Владивостоке, пишет Лента.ру.
«Золотой Рог».