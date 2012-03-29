Возведение ЖК «Аквамарин» во Владивостоке возобновится в конце марта

- Мы пока не планируем привлекать средства дольщиков, - сказала Валерия Владиславовна.- Но у нас есть инвесторы. В том числе и иностранный. Конечно, люди хотят участвовать в долевом строительстве «Аквамарина», вложить в него деньги, заключить договоры, но это загнало бы нас в жесткие сроки, которые мы должны будем проафишировать в договорах долевого участия. Поэтому сегодня рассчитываем только на собственные силы и финансовые средства. Не хотим никого обманывать. А в условиях меняющегося законодательства невозможно брать на себя обязательства. Ведь за нарушение сроков грозят штрафные санкции. А это серьезно, когда документы приходится пересогласовывать «по десятому кругу».