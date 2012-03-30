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Группа компаний RDS и Hyundai Heavy Industries: новая ветка в развитии электротехнической индустрии Приморья

30 марта 2012, 22:47
Hyundai Heavy Industries провела масштабный конкурс по выбору генподрядчика на проектирование и строительства завода по производству электротехоборудования.

Компания Hyundai Heavy Industries провела масштабный конкурс по выбору генерального подрядчика на проектирование и строительство завода по производству электротехнического оборудования «ХёндеЭлектросистемы» в городе Артеме Приморского края. Победителем в конкурсе стала Группа компаний RDS, с которой и был подписан контракт.

Это будет первый, но не последний проект по данному виду производства в Приморье. Как сообщил руководитель проекта Олег ПАНКОВ: «Строительство завода электротехнического оборудования является весомым вкладом иностранного капитала в Приморскую экономику. В будущем планируется строительство 2-ой и 3-ей очередей завода».

На заводе будет организовано более 250 рабочих мест. Предполагается, что выпуск электротехнического оборудования КРУЭ (комплектных распределительных устройств с электрогазовой изоляцией) начнется сразу после окончания строительства.

В рамках работы над данным проектом Группой компаний RDS был также подписан контакт с крупнейшей южнокорейской компанией POSCO, которая будет производить и поставлять металлоконструкции и стеновые сэндвич-панели для будущего завода.

Напомним, что Группа компаний RDS является мощным производственно-строительным объединением, в состав которого входит ряд специализированных компаний, выполняющих функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика и проектировщика, имеет специализированные строительные управления и собственный парк строительной техники.

Сотрудничество холдинга RDS и HyundaiHeavyIndustries станет новым этапом в развитии электротехнической индустрии Приморского края. Примечательно, что начало в этом деле положено при участии такой крупной компании, как Hyundai Heavy Industries, ставшей синонимом корейского экономического чуда и получившей репутацию надежного делового партнера. Компания владеет крупнейшей судостроительной верфью в мире и за 40 лет своего существования преуспела в таких направлениях тяжелой промышленности, как производство оборудования нефтяного бурения, строительство промышленных заводов и производство строительного оборудования, а также производство ветрового и солнечного оборудования по выработке экологически чистой энергии Green energy. Сейчас компанию Hyundai Heavy Industries интересует развитие энергоресурсов России и Приморского края в частности.

Олег СКУБКО, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Бизнес
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