Группа компаний RDS и Hyundai Heavy Industries: новая ветка в развитии электротехнической индустрии Приморья

Сотрудничество холдинга RDS и HyundaiHeavyIndustries станет новым этапом в развитии электротехнической индустрии Приморского края. Примечательно, что начало в этом деле положено при участии такой крупной компании, как Hyundai Heavy Industries, ставшей синонимом корейского экономического чуда и получившей репутацию надежного делового партнера. Компания владеет крупнейшей судостроительной верфью в мире и за 40 лет своего существования преуспела в таких направлениях тяжелой промышленности, как производство оборудования нефтяного бурения, строительство промышленных заводов и производство строительного оборудования, а также производство ветрового и солнечного оборудования по выработке экологически чистой энергии Green energy. Сейчас компанию Hyundai Heavy Industries интересует развитие энергоресурсов России и Приморского края в частности.