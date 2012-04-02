На Лермонтовский ГОК «пришла» новая техника

«Объемы горных работ в нынешнем году увеличились, - рассказывает заместитель генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» по горно-обогатительным работам Юрий Алейников. – Мы зашли на новую залежь «Нижняя». Проложили дорогу, сейчас туда ведут ЛЭП – она нужна для откачки воды из карьера, для снабжения объекта электроэнергией. «Нижняя» по сравнению со старым Центральным карьером гораздо дальше от шихтовального двора - в трех километрах».