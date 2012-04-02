На Лермонтовский ГОК «пришла» новая техника

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. КГУП "Примтеплоэнерго" приобрело для горно-обогатительного комбината новый финский буровой станок Sandvik DI-550.
Старый, отечественный СБШ, тоже еще поработает. После долгого простоя из-за серьезного дорогостоящего ремонта (запчасти пришлось везти из США) запущен в работу и буровой станок Atlas Copco ECM-720.
Предприятие также закупило для Лермонтовского ГОКа новый бульдозер Liebherr PR724L для вспомогательных работ. Сейчас он проходит обкатку.
На подходе очередная партия новых флотационных машин для обновления «нитки» сульфидно-медной флотации на обогатительной фабрике. Они предназначены для выделения из руды вольфрама и меди, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».
«Объемы горных работ в нынешнем году увеличились, - рассказывает заместитель генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» по горно-обогатительным работам Юрий Алейников. – Мы зашли на новую залежь «Нижняя». Проложили дорогу, сейчас туда ведут ЛЭП – она нужна для откачки воды из карьера, для снабжения объекта электроэнергией. «Нижняя» по сравнению со старым Центральным карьером гораздо дальше от шихтовального двора - в трех километрах».
«Понемногу приводим в порядок административное здание, - говорит директор филиала «Лермонтовский ГОК» Примтеплоэнерго Юрий Данилов. – Отремонтировать все и сразу сложно - четырехэтажный корпус требует серьезных вложений. Недавно обновили актовый зал. Оборудовали тренажерами и теннисными столами спортивный уголок. Он не пустует, коллектив у нас спортивный. Лермонтовка - постоянный участник спартакиад Примтеплоэнерго. Установили в здании банкомат. Прежде людям приходилось выстаивать очереди в кассу за зарплатой».