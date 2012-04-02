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Во Владивостоке в одном из супермаркетов узбеки переклеивают бирки на просроченном товаре

2 апреля 2012, 12:23
Во Владивостоке в одном из супермаркетов обнаружены продукты питания, не отвечающие требованиям законодательства о качестве и безопасности.

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке в одном из супермаркетов обнаружены продукты питания, не отвечающие требованиям законодательства о качестве и безопасности. Материалы проверки находятся в прокуратуре города Владивостока, где решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Основанием к проведению контрольно-надзорного мероприятия послужило обращение жителя города Владивостока, поступившее на электронный адрес Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, которому в супермаркете по ул. Ватутина неоднократно продавали просроченные продукты питания.

По словам заявителя: «в супермаркете на ул. Ватутина постоянно торгуют продуктами с истёкшим сроком хранения. Принятые на временную работу узбеки переклеивают бирки на просроченном товаре. Лично я и мои знакомые неоднократно возвращали рыбную продукцию с тухлым запахом».

По результатам проведённой сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Россельхознадзора проверки, на торговых прилавках супермаркета обнаружено 56,3 килограммов мороженной рыбной продукции без маркировки изготовителя. Соответственно неизвестны дата выпуска и окончание срока хранения этой продукции. Ещё на 8 килограммов сырой рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что находящаяся на прилавках продукция прошла обязательные лабораторные исследования по показателям качества и безопасности.

В соответствии с вынесенным Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предписанием, вся потенциально опасная пищевая продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой.

#Новости#Владивосток#Происшествия
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