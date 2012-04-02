Во Владивостоке в одном из супермаркетов узбеки переклеивают бирки на просроченном товаре

По результатам проведённой сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Россельхознадзора проверки, на торговых прилавках супермаркета обнаружено 56,3 килограммов мороженной рыбной продукции без маркировки изготовителя. Соответственно неизвестны дата выпуска и окончание срока хранения этой продукции. Ещё на 8 килограммов сырой рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что находящаяся на прилавках продукция прошла обязательные лабораторные исследования по показателям качества и безопасности.