Налоговые инспекции Владивостока будут работать и в выходные

В Инспекциях ФНС России по районам Владивостока в будние дни инспекторы ждут на прием граждан с 8 до 19 часов в понедельник, среду и в пятницу, во вторник и в субботу с 8 до 20 часов. В воскресенье налоговые инспекции будут открыты с 10.00 до 15.00. Такой график работы актуален вплоть до 30 апреля.