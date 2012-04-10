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Налоговые инспекции Владивостока будут работать и в выходные

10 апреля 2012, 16:22
Налоговые инспекции Владивостока сформировали новый график работы на период приему деклараций о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ.
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Налоги

Налоговые инспекции Владивостока сформировали новый график работы на период приему деклараций о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ.

В Инспекциях ФНС России по районам Владивостока в будние дни инспекторы ждут на прием граждан с 8 до 19 часов в понедельник, среду и в пятницу, во вторник и в субботу с 8 до 20 часов. В воскресенье налоговые инспекции будут открыты с 10.00 до 15.00. Такой график работы актуален вплоть до 30 апреля.

В поселке Трудовое, который также относится к Владивостоку и находится в ведомстве МИФНС № 12 (бывшей ИФНС России по Советскому району Владивостока), прием налогоплательщиков с декларациями будет производиться в здании администрации поселка Трудовое, в марте по субботам с 10 до 15 часов, в апреле дополнительно в среду с 13 до 18 часов.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».

#Новости#Налоги#Владивосток#Бизнес
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