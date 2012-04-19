На Кунашире и Итурупе откроют любительский лов лососевых

Спортивно-любительский лов лососевых будет открыт на Кунашире и Итурупе. Для этого областная комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 30 августа приняла решение выделить 10 тонн горбуши и 2 тонны кеты компаниям «ПКФ Южно-Курильский рыбокомбинат» и «Курильский рыбак».
На Кунашире для рыбаков-любителей выделено сразу три места. Первое из них находится в районе от 1 до 7 км южнее протоки озера Весловское. Второе располагается в 1-3 км севернее мыса Заводской. А третье определено в 2-4 км севернее мыса Южно-Курильский, в сторону поселка Отрадное.
На Итурупе любительский лов организуют на участке 1 км южнее реки Курилка – мыс Виноградный.
С учетом этого решения в островной области имеется уже 28 рыбопромысловых участков для организации спортивно-любительского лова, пишет Сергей Сактаганов РИА Сахалин-Курилы. "Золотой Рог".