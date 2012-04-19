На Кунашире и Итурупе откроют любительский лов лососевых

На Кунашире для рыбаков-любителей выделено сразу три места. Первое из них находится в районе от 1 до 7 км южнее протоки озера Весловское. Второе располагается в 1-3 км севернее мыса Заводской. А третье определено в 2-4 км севернее мыса Южно-Курильский, в сторону поселка Отрадное.