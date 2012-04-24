Банк «Приморье»: Таможенная карта в действии

- Таможенная карта - это пропуск в мир мгновенных платежей в любом таможенном органе на территории России. Для деловых и очень занятых людей, минуты которых на счету, полагаю, фактор существенный. Владельцы таможенной карты на карточном счете могут резервировать денежные средства для обеспечения обязательств плательщика без их депонирования на счете таможенного органа или оформления банковских гарантий. Сотрудники таможни в режиме on-line видят средства клиента, поступившие с таможенной карты на соответствующий счет. В свою очередь, клиенты Банка «Приморье» самостоятельно выбирают, когда им использовать таможенную карту, какие именно платежи проводить с ее помощью.