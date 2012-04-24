Дальневосточному банку подтверждены международные рейтинги финансовой устойчивости

В апреле 2012 международное рейтинговое агентство Moody 's Interfax подтвердило Дальневосточному банку долгосрочный рейтинг по национальной шкале Aa3.ru, а Moody’s Investor Services - Ва3. Все банковские рейтинги имеют стабильный прогноз.
Глобальный рейтинг депозитов в национальной валюте Дальневосточного банка - Ba3/Not Prime на три позиции выше, чем Базовая Кредитная Оценка B3.
Оценка Moody's Interfax и Moody’s Investor Services основана, прежде всего, на финансовой отчетности Дальневосточного банка за 2011 год, подготовленной по стандартам МCФО и отчетности по Российским стандартам (РПБУ) на 1 января 2012 года.
По оценке Moody’s, рейтинги поддерживаются высокой вероятностью поддержки капитала и ликвидности со стороны материнского банка - ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (Ba2/Not-Prime/E +, прогноз стабильный) и со стороны ОАО «НК Роснефть» (Baa1, прогноз стабильный; Роснефть - основной акционер ВБРР). Другие поддерживающие факторы включают признанное имя и обширную филиальную сеть Дальневосточного банка на Дальнем Востоке и Восточной Сибири.
P.S.: Впервые международный рейтинг Дальневосточному банку был присвоен в январе 1997 года - международным рейтинговым агентством Thomson BankWatch.Ген. лицензия: № 843 от 15 июля 2003г. Информационный центр:(423)2-371-371www.dvbank.ru.На правах рекламы.
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