Григорий Якухный может остаться у руля «Изумруда» еще на 5 лет

Завод «Изумруд» специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовлении запасных частей к ним. 60,35% акций ОАО «Изумруд» принадлежат ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва), 3,18% - Григорию Якухному.