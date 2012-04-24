Курение доведет до болезни Рейно

- Судя по описанию вашего состояния, у вас на фоне длительного курения развивается болезнь Рейно. Каждая выкуренная сигарета вызывает спазм сосудов, который сохраняется примерно в течение часа. Со временем в результате постоянного спазма стенки периферических сосудов становятся все менее эластичными, это приводит к тому, что спазм держится более длительное время…