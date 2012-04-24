Находкинский рыбпорт возглавил бывший директор ВКТ

Генеральным директором ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, Приморский край) с 23 апреля сроком на 1 год избран Сергей МАРЧЕНКО, в свое время возглавлявший ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (оператор контейнерного терминала во Владивостокском морском торговом порту).