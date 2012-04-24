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Находкинский рыбпорт возглавил бывший директор ВКТ

24 апреля 2012, 16:29
Генеральным директором ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, Приморский край) с 23 апреля сроком на 1 год избран Сергей МАРЧЕНКО.

Генеральным директором ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, Приморский край) с 23 апреля сроком на 1 год избран Сергей МАРЧЕНКО, в свое время возглавлявший ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (оператор контейнерного терминала во Владивостокском морском торговом порту).

Должность гендиректора НМРП с ноября 2011 года занимал Александр ПАЛЕХОВ, ранее первый зам. гендиректора.

Досье "ЗР"

88,93% акций ОАО «Находкинский морской рыбный порт» принадлежит Дальневосточной транспортной группе (ДВТГ). Стратегия развития НМРП предусматривает реконструкцию части портовых территорий и причальных линий под контейнерный терминал и возможную переработку сыпучих грузов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Бизнес
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