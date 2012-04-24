Не имеющий аналогов в мире нефтехимический комплекс в Приморье делает ставку на технологии и экологию

Масштабные стройки саммита АТЭС задали вектор развития Приморья. Получив уникальные мосты, дороги и университет, край должен сполна воспользоваться предоставленной возможностью для экономического рывка. Одним из лидеров новой экономики территории может стать современный нефтехимический комплекс, проект которого в районе поселка Врангель Находкинского городского округа реализует ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК). Что немаловажно, проект основан на новейших технологиях производства и защиты окружающей среды.
Не имеющий аналогов в мире НХК способен дать толчок развитию перерабатывающей отрасли в Дальневосточном федеральном округе и усилить позиции России на мировом рынке нефтехимии. С вводом в эксплуатацию завода выигрывают все участники проекта. Перед НК «Роснефть» откроются широкие рынки развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Для региона - это доходы в бюджеты всех уровней, а также увеличение рабочих мест.Только лучшие технологии
Проект предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности I очереди проекта составят 3,4 млн. т. сырья в год. На первом этапе НХК будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Комсомольского НПЗ, а также нафту с Ачинского НПЗ и Ангарской НХК.
Производство будет состоять из пяти крупных технологических объектов. Основной из них - установка пиролиза мощностью до 1,4 млн тонн этилена и более 600 тыс. пропилена в год. По словам генерального директора ЗАО «ВНХК» Юрия КАСЮКА, это будет самая мощная крекинг-установка в мире, работающая на жидком сырье. На заводе под Находкой будут применяться печи пиролиза последнего, седьмого поколения.
«Современная печь обеспечивает более высокий выход этилена и пропилена и при этом потребляет меньше энергии. Выбранная технология является рекордной по коротким безаварийным пускам и длинным рабочим циклам, что в значительной мере снижает воздействие на атмосферу», - рассказывает Юрий Касюк.
Также в составе комплекса будет установка по получению бутадиена мощностью 190 тыс. тонн в год. Отметим, что для процесса производства моноэтиленгликоля ВНХК выбрала технологию, которая позволяет свести к минимуму технологические потери, а также сократить потребление энергоресурсов и воды. Технология установки полимеризации позволит получать продукцию в гранулированном виде, что облегчит ее транспортировку конечным потребителям.
В IV квартале 2011 года были определены лицензиары всех технологических процессов. Основными критериями отбора были: создание наиболее передового в мировой практике нефтехимического производства на основе применения новейших технологий, а также снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и обеспечение максимально высокого уровня промышленной безопасности будущего производства.
Генеральным проектировщиком по результатам тендера выбрано ОАО «Ангарскнефтехимпроект», корпоративный институт «Роснефти», специализирующийся на проектировании предприятии нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. «Ангарскнефтехимпроект» имеет опыт работы на Дальнем Востоке и в Сибири - институт обеспечивает проектное сопровождение программы модернизации Ангарского завода полимеров, Ангарской нефтехимической компании и Комсомольского НПЗ.Кадровый вопрос
Реализация столь масштабного технологичного проекта невозможна без привлечения лучших специалистов и молодежи. Поэтому НК «Роснефть» и ЗАО «ВНХК» определили подготовку кадров для будущего производства в числе приоритетов.
С приходом ВНХК в Приморье на территории Партизанского муниципального района появились четыре «Роснефть-класса», где старшеклассники получают углубленные знания по химии, физике и другим профильным предметам, приобщаются к корпоративной культуре Роснефти. В этом году «Роснефть-класс» планируется открыть в школе №19 микрорайона «поселок Врангель».
Символично, что стратегическим партнером ВНХК в подготовке кадров является Дальневосточный федеральный университет. При поддержке ВНХК в вузе развиваются учебная и материально-техническая база профильных кафедр ДВФУ, в том числе, его филиала в г. Находке. В прошлом году «Роснефть» обратилась в университет с предложением открыть ряд новых специальностей: «Машины и аппараты химических производств», «Химическая технология высокомолекулярных соединений», «Химическая технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза». В ближайшее время на базе филиала ДВФУ в г. Находке планируется подготовка кадров по программам среднего профессионального образования и рабочим профессиям: «Лаборант химического анализа», «Машинист технологических насосов» и «Аппаратчик (по направлениям нефтехимии). Это позволит тем, кто имеет профильное среднее техническое или высшее образование и желает работать в ВНХК, пройти переподготовку на базе колледжа по ускоренным программам.
По словам Юрия Касюка, на первом этапе эксплуатации завода численность персонала достигнет 1,8 тыс. человек, большую часть из которых составит местное население. При строительстве комплекса дополнительно будет занято не менее 10 тыс. работников. В дальнейшем для обслуживания предприятия будет широко привлекаться малый и средний бизнес, а значит работой, по предварительным оценкам, будут обеспечены порядка 12-15 тыс. человек.Экология - в приоритете
ВНХК строго придерживается требований российского законодательства в области экологической безопасности. Заведующий кафедрой промышленной экологии Государственной академии нефти и газа, действительный член Российской Академии естественных наук Станислав МЕЩЕРЯКОВ подтверждает, что проектирование завода идет в соответствии с последними научными достижениями. Компания планирует перерабатывать нефтепродукты, используя фундаментальные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность проекта.
Планируется, что уже в 2013 году проектная документация вместе с данными оценки воздействия на окружающую среду будет вынесена на общественные слушания, по завершении которых проект передадут на государственную экологическую экспертизу. В случае ее успешного прохождения ВНХК приступит к разработке рабочей документации проекта, предваряющей этап строительства. К строительству приступят только после получения всех разрешительных документов.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».