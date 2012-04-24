Не имеющий аналогов в мире нефтехимический комплекс в Приморье делает ставку на технологии и экологию

Символично, что стратегическим партнером ВНХК в подготовке кадров является Дальневосточный федеральный университет. При поддержке ВНХК в вузе развиваются учебная и материально-техническая база профильных кафедр ДВФУ, в том числе, его филиала в г. Находке. В прошлом году «Роснефть» обратилась в университет с предложением открыть ряд новых специальностей: «Машины и аппараты химических производств», «Химическая технология высокомолекулярных соединений», «Химическая технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза». В ближайшее время на базе филиала ДВФУ в г. Находке планируется подготовка кадров по программам среднего профессионального образования и рабочим профессиям: «Лаборант химического анализа», «Машинист технологических насосов» и «Аппаратчик (по направлениям нефтехимии). Это позволит тем, кто имеет профильное среднее техническое или высшее образование и желает работать в ВНХК, пройти переподготовку на базе колледжа по ускоренным программам.