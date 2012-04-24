Облегчить страдания язвенников помогут три правила

Важную роль в развитии язвенной болезни играет особая бактерия - хеликобактер, которая способна выжить в соляной кислоте желудка, повредить слизистую оболочку и вызвать образование язвы. Носителями хеликобактера являются не менее 80% людей, но одни доживают с ним до старости без всякой язвы, а другие уже в юности приобретают хеликобактерный гастрит, который может перерасти в язвенную болезнь. Риск возрастает, когда у человека имеется предрасположенность к язвенной болезни и одновременно с этим нарушается баланс между факторами агрессии и защиты.