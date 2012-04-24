Опубликованы итоги работы АТБ за 2011 год по МСФО

Отметим, что чистая прибыль АТБ по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам первого квартала 2012 года составила 845 млн рублей, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Активы на 1 апреля 2012 года составили 69,97 млрд рублей, увеличившись на 20% за квартал и на 57% за год, собственный капитал - 7,45 млрд рублей, показав рост на 0,9% за квартал и на 29% за год.