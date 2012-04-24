Опубликованы итоги работы АТБ за 2011 год по МСФО

Опубликована консолидированная финансовая отчетность Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год.
Чистая прибыль банка за 2011 год выросла на 10,9% и составила 2,19 млрд рублей, при этом прибыль без учета результата по созданию/восстановлению резервов выросла на 88,8%.
Операционные доходы банка увеличились по сравнению с 2010 годом на 68,5%, до 6,4 млрд рублей. Их основные источники - доходы от кредитных операций: чистый процентный доход увеличился на 92,4% , до 4,6 млрд рублей, прирост чистых комиссионных доходов - 85,4%, до 923 млн рублей.
В 2011 году активы АТБ выросли на 44,9% и по результатам года составили 60,5 млрд. рублей, при этом рост доли кредитного портфеля в структуре активов - с 49% до 62,5%. В течение 2011 года объем кредитного портфеля увеличился на 86,3% до 37,9 млрд рублей.
Высоколиквидные активы банка составили 9,1% (5,5 млрд рублей), а ликвидные активы в финансовых инструментах 16,3% (9,9 млрд. рублей, из которых 73% ценные бумаги эмитентов с рейтингами от BB- до BBB+) от общего объема активов.
В части пассивов рост средств на счетах клиентов банка - на 43,4%, до 46,3 млрд рублей.
Капитал АТБ вырос на 58,8% и составил 8,7 млрд рублей.
Отметим, что чистая прибыль АТБ по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам первого квартала 2012 года составила 845 млн рублей, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Активы на 1 апреля 2012 года составили 69,97 млрд рублей, увеличившись на 20% за квартал и на 57% за год, собственный капитал - 7,45 млрд рублей, показав рост на 0,9% за квартал и на 29% за год.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».