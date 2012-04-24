«Приморавтотрансу» не до дивидендов

По сведениям «ЗР», компания в 2011 году получила чистый убыток в размере 6,995 млн рублей против 4,480 млн рублей чистой прибыли годом ранее. В то же время выручка выросла на 34,8%, до 466,980 млн рублей. По итогам 2010 года компания выплатила 10 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 5 копеек.