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«Приморавтотрансу» не до дивидендов

24 апреля 2012, 16:36
Крупнейшее автотранспортное предприятие Приморского края впервые за последние годы не сможет выплатить дивиденды в связи с убытком.

ОАО «Приморавтотранс» (крупнейшее автотранспортное предприятие Приморского края) впервые за последние годы не сможет выплатить дивиденды в связи с убытком.

По сведениям «ЗР», компания в 2011 году получила чистый убыток в размере 6,995 млн рублей против 4,480 млн рублей чистой прибыли годом ранее. В то же время выручка выросла на 34,8%, до 466,980 млн рублей. По итогам 2010 года компания выплатила 10 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 5 копеек.

Досье "ЗР"

В состав ОАО «Приморавтотранс» входят 27 автотранспортных подразделений и 55 дочерних компаний. Автотранспортные подразделения «Приморавтотранса» обслуживают 273 автобусных маршрута, в том числе 48 городских, 162 пригородных, 54 междугородных и 9 международных. Гендиректору Вячеславу МАРТЫНЕНКО принадлежит 29,95%, остальные акции «распылены» среди менеджеров и трудового коллектива.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Бизнес
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