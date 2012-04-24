Россельхозбанк кредитует посевную в Приморье

Общее число кредитных договоров, заключенных между банком и российскими сельхозпредприятиями, составляет порядка 4 тысяч. Ожидается, что значительное количество заявок от аграриев поступит в конце апреля. Приморским региональным филиалом Россельхозбанка на проведение посевных работ выдано кредитов на сумму более 80 млн рублей из порядка 160 млн рублей, зарезервированных на эти цели.