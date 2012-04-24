Руслан Кондратов может войти в совет директоров «Далькомхолода»

Вернувшийся в реальный сектор экономики экс-депутат Госдумы Руслан КОНДАТОВ на годовом собрании акционеров ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» («Далькомхолод») может войти в совет директоров предприятия и, по сведениям «ЗР», возглавить этот орган.
В свою очередь место бывшего генерального директора «Далькомхолода» Георгия МАРТЫНОВА в совете директоров может занять его преемник Павел БОГДАНОВСКИЙ.
Досье "ЗР"
51,0006% акций «Далькомхолода» принадлежат зарегистрированной в Панаме компании «СТАРАКВА С.А.» (владельцами компании выступают три южноамериканца). Еще 19,982% акций принадлежат члену совета директоров «Далькомхолода», директору ООО «Акваиндустрия» Лидии АТАНОВОЙ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».