Руслан Кондратов может войти в совет директоров «Далькомхолода»

Вернувшийся в реальный сектор экономики экс-депутат Госдумы Руслан КОНДАТОВ на годовом собрании акционеров ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» («Далькомхолод») может войти в совет директоров предприятия и, по сведениям «ЗР», возглавить этот орган.