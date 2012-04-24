Время рассмотрения заявки на кредитку от Сбербанка минимально

*Комиссия за годовое обслуживание отсутствует по картам Visa Gold-ТП1, MasterCard Gold-ТП1, Visa Gold «Подари жизнь»-ТП1. Кредитные карты Visa «Подари жизнь» - это совместный проект Сбербанка с благотворительным Фондом «Подари жизнь». С ее помощью вы помогаете детям, которые особенно в этом нуждаются. После каждой вашей покупки в фонд «Подари жизнь» будет перечисляться пожертвование в размере 0,3% от потраченной суммы. К примеру, расплатившись картой на 1000 рублей, 6 рублей вы перечислите на счет фонда. Кроме того, Сбербанк России за счет своих доходов каждый раз будет перечислять в Фонд точно такую же сумму. «Очень многие люди хотят помогать детям, но не все понимают, как это сделать. С помощью новой карты оказывать такую помощь стало гораздо проще. Люди идут в магазин, совершают покупки и одновременно делают очень важное и доброе дело», - отмечает соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан ХАМАТОВА.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30 августа 2010 года. На правах рекламы.Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".