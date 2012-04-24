ВТБ24: простой шаг к исполнению желаний

Программы кредитования банка ВТБ24 учитывают потребности и расширяют финансовые возможности клиентов. Сделать ежедневные покупки или отправиться в путешествие с семьей - на все эти цели можно взять кредит наличными в банке.
О кредитных продуктах рассказывает начальник отдела продаж и обслуживания регионального офиса ВТБ24 во Владивостоке Ирина КОВАЛЕНКО.
- Ирина Валентиновна, расскажите, пожалуйста, о потребительских кредитах ВТБ24.
- Кредитование наличными является одной из самых востребованных услуг ВТБ24. Банк выдает кредиты с поручительством и без него, комиссии не взимаются. Кредиты без поручительства выдаются на достаточно крупные суммы, однако наличие поручителя может еще больше увеличить максимальную сумму кредита. Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого клиента на основании его анкетных данных. При этом кредиты наличными ВТБ24 - нецелевые, и клиент не должен объяснять банку, для чего ему нужны средства и может расходовать их по своему усмотрению.
- Ирина Валентиновна, сейчас очень многие банки упрощают процесс потребительского кредитования. Сделал ли ВТБ24 шаги в этом направлении?
- Мы постоянно работаем над улучшением условий потребительского кредитования. Нововведения позволяют существенно упростить процедуру подготовки и оформления документов. Клиенты ВТБ24 могут получать кредиты в любом регионе присутствия банка, вне зависимости от места постоянной регистрации. Также ВТБ24 сократил перечень документов, необходимых для получения потребительских кредитов, по некоторым программам кредитования клиентам не нужно предоставлять копию трудовой книжки. Получение и обслуживание кредитов становятся для клиентов более комфортными.
- Есть ли какие-то преимущества у клиентов, которые получают заработную плату на карты банка?
- Сотрудники приморских организаций, получающие заработную плату на карты банка ВТБ24, могут воспользоваться специальной программой кредитования на выгодных условиях. В рамках предложения зарплатные клиенты могут получить решение по кредиту уже при первом обращении в офис банка.
- Есть ли альтернативы кредитам наличными?
- Если вам понадобилась не очень крупная сумма или вы собираетесь оплачивать услуги несколькими платежами, то имеет смысл оформить кредитную карту ВТБ24. Льготный период по кредитной карте позволит вам в течение 50 дней пользоваться средствами банка без начисления процентов. Тарифы по кредитным картам ВТБ24 прозрачны для клиентов - банк не взимает никаких дополнительных комиссий и сборов. Кроме того, через банкоматы с функцией приема наличных средств помощью карты можно открывать вклады, вносить платежи по кредиту, оплачивать мобильную связь, спутниковое телевидение и другие услуги. С 1 апреля 2012 года ВТБ24 изменил тарифы на обслуживание кредитных карт и расчетных карт с овердрафтом. Существенное снижение процентных ставок затронуло все основные продукты.Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 13Телефон: 8-800-100-24-24www.vtb24.ruВТБ 24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама.
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