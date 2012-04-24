ВТБ24: простой шаг к исполнению желаний

- Если вам понадобилась не очень крупная сумма или вы собираетесь оплачивать услуги несколькими платежами, то имеет смысл оформить кредитную карту ВТБ24. Льготный период по кредитной карте позволит вам в течение 50 дней пользоваться средствами банка без начисления процентов. Тарифы по кредитным картам ВТБ24 прозрачны для клиентов - банк не взимает никаких дополнительных комиссий и сборов. Кроме того, через банкоматы с функцией приема наличных средств помощью карты можно открывать вклады, вносить платежи по кредиту, оплачивать мобильную связь, спутниковое телевидение и другие услуги. С 1 апреля 2012 года ВТБ24 изменил тарифы на обслуживание кредитных карт и расчетных карт с овердрафтом. Существенное снижение процентных ставок затронуло все основные продукты.Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 13Телефон: 8-800-100-24-24www.vtb24.ruВТБ 24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама.