Аэропорт Хабаровск вновь подтвердил лидирующую позицию в авиационной отрасли Дальнего Востока

Всего в марте было обслужено 127 747 человек, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 16,4% . На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 97 792 человек, что выше прошлогодних показателей на 12,7%, на международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 30,5 % и составил 29 955 человек.