ХАБАРОВСК, 11 апреля, ZRPRESS. По итогам производственной деятельности за март и первый квартал 2012 года аэропорт Хабаровск вновь подтвердил лидирующую позицию в авиационной отрасли Дальнего Востока.
Всего в марте было обслужено 127 747 человек, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 16,4% . На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 97 792 человек, что выше прошлогодних показателей на 12,7%, на международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 30,5 % и составил 29 955 человек.
Объем перевезенного груза составил 2 013,6 тонн, что на 24% выше показателей прошлого года, объем обработанной почты увеличился на 39 % и составил свыше 199 тонн.
Общий пассажиропоток за первый квартал 2012 года составил 363 783 человека, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 19,3%. Общий объем обработанного груза за январь-март составил более 5 479 тонн, что превышает показатели прошлого года на 28%, сообщила Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО «Хабаровский аэропорт».
Досье: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим авиаузлом в Дальневосточном Федеральном округе, а также важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, соединяющим все удаленные регионы Дальнего Востока между собой, центральной частью России и странами АТР. Ежегодно аэропорт обслуживает более 1,6 млн пассажиров и занимает 1-е место по объему пассажирских перевозок на внутренних и международных авиалиниях среди аэропортов Дальнего Востока России. Главным оператором по наземной деятельности в Аэропорту Хабаровск (Новый) является ОАО «Хабаровский аэропорт».