Александр Бычков: «БИЛЕТУР» нужен клиентам

При этом уровень нашей ответственности и компетентности тоже растет, мы должны каждодневно доказывать клиенту свою необходимость. Интернет действительно предоставляет бездну информации, но в ней надо уметь ориентироваться. Разработка маршрута - это не просто прочитать о стране, приобрести билеты и отправиться в дорогу. Нужно учесть массу нюансов, предусмотреть множество вариантов развития событий, для того чтобы отдых действительно состоялся. Поэтому наши менеджеры не просто продают туры, но еще и выступают своего рода психологами, стараясь понять, чего же на самом деле желает клиент и предложить ему тот маршрут, что позволит ему получить максимум удовольствия от отдыха. (А для того чтобы они действительно знали предмет разговора и отлично ориентировались в существующих маршрутах, компания регулярно отправляет их самих в специальные туры).