Финалист Приморской Бизнес-Премии. «РН-Находканефтепродукт»: на благо людей и города

Отдельного внимания заслуживает забота о ветеранах. Она выражается не только в единовременных выплатах участникам ВОВ или ветеранам труда. Люди, которые покинули предприятие, выйдя на пенсию, продолжают оставаться ее частью. Сотрудничество руководства «РН-Находканефтепродукт» с Советом ветеранов подразумевает активную работу по всем «фронтам»: и организацию экскурсий по родному предприятию (результаты реконструкции - отличный повод), и неформальные праздничные банкеты в честь профессиональных и корпоративных праздников или Дня пожилого человека, и предоставление бесплатной юридической поддержки, при необходимости, и получение квалифицированной помощи в медицинском пункте «РН-Находканефтепродукт». Это не просто кабинет, а полноценная мини-клиника, где ведут прием приглашенные специалисты, в т. ч. узкопрофильные, и совсем недавно пополнившаяся новым аппаратом УЗИ для выявления заболеваний на ранней стадии. К слову, когда во время последних выборов предприятие обустроило закрепленный за ней избирательный участок, то, помимо буфета, организовала еще и медицинский прием жителей микрорайона, пришедших проголосовать: медики работали с утра до позднего вечера, приняв около 200 горожан, в основном пожилых.